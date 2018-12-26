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Бразильские свинки передали детям эпигенетические изменения

Среда, 26 Декабря 2018 08:47
Бразильские свинки передали детям эпигенетические изменения Фото из открытых источников

Самцы бразильских свинок могут передавать своим детям эпигенетические изменения, то есть, например, приобретенную в течение жизни способность переносить высокую температуру окружающей среды. Об открытии, сделанном учеными из Института исследования зоологии и дикой природы имени Лейбница в Берлине, пишет издание Genes.

 

Речь идет, как подчеркивают биологи, о диких бразильских свинках, которые стали первыми участниками подобного опыта, осуществленного без применения лабораторных животных.

 

"Стремительные изменения климата, спровоцированные вмешательством человека в природу, являются очень непростым испытанием для животных и растений. Кораллы, например, сильно зависят от температуры воды, поэтому потепление, фиксируемое в океане, ведет к массовому обесцвечиванию коралловых рифов. Лягушки, рептилии, крокодилы, а также огромное количество других видов — глобальное потепление затрагивает многих существ. Но природа все-таки подстраивается под изменение среды, и в этом ей помогают т.н. эпигенетические механизмы", — рассказывают ученые.

 

Многоклеточные существа, по словам биологов, могут менять активность отдельных генов, не меняя их последовательность или структуру. То есть, генетическая информация не меняется, но работа отдельных генов может усиливаться или ослабляться при помощи эпигенетических меток — модификаций ДНК или белковых соединений (гистонов).

 

Опыты на бразильских свинках показали, что дикие животные успешно пользуются эпигенетическими изменениями, чтобы выживать в меняющейся среде.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости генетика
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