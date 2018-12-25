Учёные получили доказательства редкого механизма эволюции

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Естественный механизм ограничения на скрещивание близкородственных видов в живой природе предполагает максимальное удаление друг от друга представителей схожих особей. Исследователи Мичиганского университета выявили новую эволюционную закономерность, связанную с возникновением и распространением видов.

Ранее утверждалось, что появление новых видов животных в природе происходит за счет изоляции представителей определенной популяции друг от друга, которые в сепарированных условиях начинают накапливать новые генные коды для адаптации к среде. Таким образом происходит образование новых видов. Кроме того, процесс естественного отбора также вмешивается в процесс видообразования.

Согласно последним опытным данным, естественный отбор усиливается за счет процесса скрещивания двух видов, образуются гибриды. Это наглядно удалось понаблюдать на примере жизнедеятельности обезьян-ревунов в зоне сосуществования двух видов (колумбийского ревуна и черного ревуна, штат Табаско).

На основании выявленных закономерностей будет проверена сила отбора, участвующего в образовании видов и оценка его влияния на глобальные эволюционные процессы. Пока что удалось выяснить, что образование гибридов закономерно завершает процесс образования нового вида и усиливает генетические отличия нового примата от ранее существующих.