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Учёные: Железо и кислород могут сдерживать гелий в недрах Земли

Вторник, 25 Декабря 2018 15:44
Учёные: Железо и кислород могут сдерживать гелий в недрах Земли Фото из открытых источников

Первичный гелий, сохраняющийся в недрах нашей планеты с самого момента ее образования, может удерживаться в виде специфического соединения железа и кислорода. Статья, посвященная форме существования гелия в недрах Земли, появилась в научном издании Physical Review Letters.

 

Ученые говорят, что гелий — это второй самый распространенный во Вселенной элемент после водорода. Гелий появился при первичном нуклеосинтезе, то есть, почти сразу же после Большого взрыва.

 

На то, что в недрах Земли сохраняется тот самый первичный гелий, указывают выбросы этого вещества, фиксируемые в местах повышенной вулканической активности. Предполагается, что где-то в глубинах Земли есть грандиозные запасы гелия, который, однако, существует не в газообразной форме, а в твердой, иначе давно бы улетучился.

 

А вот в какой конкретно форме гелий сохраняется в недрах Земли — загадка, над решением которой давно работают ученые. Исследователи из Китая и Соединенных Штатов Америки предположили, что гелий удерживается в виде FeO2He — компьютерное моделирование, проведенное с использованием алгоритма CALYPSO, показало, что это соединение отлично подходит для сохранения гелия под Землей.

 

"FeO2He сохраняет стабильность при температуре от трех до пяти тысяч кельвинов и давлении от ста тридцати пяти до трехсот гигапаскалей. То есть, это как раз те условия, которые существуют на границе между ядром и мантией нашей планеты", — рассказывают ученые, которым пока что не удалось получить соединение в лаборатории, однако удалось синтезировать его аналоги.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Земля
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