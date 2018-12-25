Учёные: Железо и кислород могут сдерживать гелий в недрах Земли

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Первичный гелий, сохраняющийся в недрах нашей планеты с самого момента ее образования, может удерживаться в виде специфического соединения железа и кислорода. Статья, посвященная форме существования гелия в недрах Земли, появилась в научном издании Physical Review Letters.

Ученые говорят, что гелий — это второй самый распространенный во Вселенной элемент после водорода. Гелий появился при первичном нуклеосинтезе, то есть, почти сразу же после Большого взрыва.

На то, что в недрах Земли сохраняется тот самый первичный гелий, указывают выбросы этого вещества, фиксируемые в местах повышенной вулканической активности. Предполагается, что где-то в глубинах Земли есть грандиозные запасы гелия, который, однако, существует не в газообразной форме, а в твердой, иначе давно бы улетучился.

А вот в какой конкретно форме гелий сохраняется в недрах Земли — загадка, над решением которой давно работают ученые. Исследователи из Китая и Соединенных Штатов Америки предположили, что гелий удерживается в виде FeO2He — компьютерное моделирование, проведенное с использованием алгоритма CALYPSO, показало, что это соединение отлично подходит для сохранения гелия под Землей.

"FeO2He сохраняет стабильность при температуре от трех до пяти тысяч кельвинов и давлении от ста тридцати пяти до трехсот гигапаскалей. То есть, это как раз те условия, которые существуют на границе между ядром и мантией нашей планеты", — рассказывают ученые, которым пока что не удалось получить соединение в лаборатории, однако удалось синтезировать его аналоги.