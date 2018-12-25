У россиян нашли ген алкоголизма

В ДНК трезвенников и алкоголиков присутствуют существенные различия — говорят представители отечественного медико-генетического центра Genotek, обнаружившие "гены алкоголизма" у пьющих россиян.
Ученые сравнили генетические материалы почти двух тысяч человек (мужчин и женщин старше двадцати лет) и обратили внимание на гены, которые различались у пьющих и не пьющих людей.
Категорий, на самом деле, было больше — носителей исследованных геномов разделили на четыре группы: не пьющие совсем, употребляющие не чаще раза в месяц, употребляющие каждую неделю и пьющие каждый день.
"Вариации генов CNTNAP2, DLGAP1 и ANTXR1, которые ранее уже были ассоциированы с уровнем потребления спиртного, проявили себя и в новом исследовании. Первый из перечисленных генов, CNTNAP2, кодирует белковое соединение, которое отвечает за передачу нервных импульсов. Существовавшие исследования показывают, что этот ген связан с алкоголизмом у женщин, но наша научная работа указывает на его связь с употреблением спиртного у обоих полов", — рассказывают сотрудники Genotek.
Обнаружение генов, которые связаны с употреблением алкоголя, позволяют выявлять генетическую предрасположенность к алкоголизму при помощи довольно простого теста. Кроме того, такие исследования помогают ученым создавать новые методики лечения алкоголизма.
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