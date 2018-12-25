Ученые научили искусственное легкое превращать воду в топливо

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали прибор для производства энергии из воды, имитирующий работу человеческих легких. Об уникальной технологии пишет издание Joule.
Речь идет о технологии расщепления воды, высокая эффективность которой достигается за счет имитации устройства легких.
Ответственные за разработку ученые из Стэнфордского университета обратили внимание на устройство человеческих дыхательных органов, которые представляют собой сепаратор с мембраной, извлекающий кислород из воздушной смеси и перенаправляющий его в кровь.
"Мы решили повторить принцип, созданный миллионами лет эволюции, и построили имитирующую легкие машину для производства энергии путем расщепления воды на отдельные составляющие", — отмечает И Цуй, ведущий автор технологии.
Ученые покрыли золотыми и платиновыми наночастицами 12-нанометровую пластиковую пленку, в которой проделали крошечные отверстия. Полученный материал и стал основой искусственных "легких", необходимых для расщепления воды на кислород и водород. В отличие от обычных приборов, применяемых для этого, изобретение ученых из Стэнфорда является гораздо более эффективной.
Технология, как верят ее создатели, приближает человечество к эре по-настоящему экологически безопасных источников энергии, которые будут основой принципиально новой глобальной энергетики будущего.
Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётс...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.