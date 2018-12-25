Ученые научили искусственное легкое превращать воду в топливо

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Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали прибор для производства энергии из воды, имитирующий работу человеческих легких. Об уникальной технологии пишет издание Joule.

Речь идет о технологии расщепления воды, высокая эффективность которой достигается за счет имитации устройства легких.

Ответственные за разработку ученые из Стэнфордского университета обратили внимание на устройство человеческих дыхательных органов, которые представляют собой сепаратор с мембраной, извлекающий кислород из воздушной смеси и перенаправляющий его в кровь.

"Мы решили повторить принцип, созданный миллионами лет эволюции, и построили имитирующую легкие машину для производства энергии путем расщепления воды на отдельные составляющие", — отмечает И Цуй, ведущий автор технологии.

Ученые покрыли золотыми и платиновыми наночастицами 12-нанометровую пластиковую пленку, в которой проделали крошечные отверстия. Полученный материал и стал основой искусственных "легких", необходимых для расщепления воды на кислород и водород. В отличие от обычных приборов, применяемых для этого, изобретение ученых из Стэнфорда является гораздо более эффективной.

Технология, как верят ее создатели, приближает человечество к эре по-настоящему экологически безопасных источников энергии, которые будут основой принципиально новой глобальной энергетики будущего.