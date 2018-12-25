В РФ началось строительство самодвижущейся арктической платформы

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Сотрудники судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) сообщили о начале работ над головной самодвижущейся арктической платформой "Северный полюс" проекта 00903. Создание платформы, как уточняется, осуществляется по заказу Росгидромета, а соглашение, регулирующее постройку судна, было заключено весной 2018-го года.

Дрейфующие платформы "Северный полюс" применяются для проведения арктических исследований с первой половины двадцатого века. Речь идет об автономных научно-исследовательских комплексах, которые строятся на льду и дрейфуют вместе с ним на сотни миль.

Глобальное потепление привело к росту средних температур в том числе и в Арктике, поэтому льды стали таять более интенсивно, а их толщина уменьшилась. Соответственно, стало гораздо меньше многолетних льдов, толщина которых позволяет строить на них дрейфующие станции. Этот фактор и вынудил полярников задуматься о самодвижущихся арктических платформах.

Судно "Северный полюс" проекта 00903 будет иметь водоизмещение около десяти с половиной тысяч тонн, а его длина и ширина составят восемьдесят три и двадцать два с половиной метра. Мощность энергоустановки платформы — 4.2 МВт. Силовые установки позволят развивать скорость около десяти узлов.

Экипаж судна составит четырнадцать человек, плюс, на платформе смогут работать тридцать четыре полярника. Строительство новой арктической платформы предполагается закончить в 2020 году.