Астронавты назвали чушью главную идею Илона Маска

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Американский астронавт Билл Андерс, участвовавший в первой в истории космонавтики пилотируемой экспедиции к Луне ("Аполлон-8"), назвал полеты на Марс, о которых мечтает миллиардер и изобретатель Илон Маск, "чушью".

Колония на Марсе, которую планирует построить Илон Маск в будущем — это, по словам Андерса, тоже чушь.

"Я убежденный сторонник непилотируемых космических миссий, потому что они обходятся человечеству гораздо дешевле во всех смыслах. Проекты с участием людей — это слишком дорого, опасно и бессмысленно, но зато, конечно, эффектно. Но мы же говорим о науке, а не о шоу. Жаль, что люди вроде Илона Маска думают иначе. А в последнее время из космонавтики делают шоу и в NASA", — цитирует Андерса BBC News.

Полет человека на Красную планету — это, как отметил заслуженный астронавт, очень дорогое мероприятие, организуемое без сколько-нибудь внятной цели.

"Я не очень понимаю, что вообще заставляет Национальное аэрокосмическое агентство США работать над марсианскими программами, подразумевающими отправку людей на четвертую планету. Кажется, единственная цель подобных проектов — создать огромное количество рабочих мест, которые в иных случаях были бы просто не нужны. Это предположение вообще хорошо объясняет состояние современных космических миссий", — говорит астронавт.

Да, господин Андерс, как видим, не романтик. И это довольно странно, как для представителя его профессии.