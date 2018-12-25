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Психологи выявили новое отклонение у людей – «похмельный стыд»

Вторник, 25 Декабря 2018 10:46
Психологи выявили новое отклонение у людей – «похмельный стыд» Фото из открытых источников

Депрессия, тревога, паранойя и тотальный стыд, преследующие некоторых людей утром после масштабной попойки, имеют, оказывается, название — это "шеймовер" (от английских слов shame — стыд, и hangover — похмелье). На русский язык этот термин можно перевести как "похмельный стыд". Психологи, изучившие этот новый для науки синдром, поделились своими выводами с "Би-би-си".

 

"Похмельному синдрому посвящено большое количество научных работ, среди которых есть достаточно серьезные труды. И люди уже давно знают, что нужно делать, чтобы минимизировать похмелье или и вовсе избежать его. Но большая часть существующих исследований затрагивают физиологические аспекты похмелья, а ведь есть еще и психологические последствия, которые могут принимать весьма угрожающие формы", — рассказывает Вадим Колобов, кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог из медцентра "Клиника на Садовом".

 

Колобов отметил, что "шеймовер" в основном характерен для людей, которые сильно зависят от мнения окружающих. Это, как правило, неуверенные в себе и застенчивые люди, проявляющие робость, психологическую ранимость и сниженную самооценку.

 

Но не обязательно. От "шеймовера" могут страдать и вполне уверенные в себе люди, которым может быть действительно стыдно за свое поведение в пьяном виде.

 

Для людей, испытывающих "шеймовер", есть хорошая новость — если после пьянки вас мучает стыд, значит вы пока еще не деградировали окончательно, потому что у граждан с алкогольной деградацией личности никакого похмельного стыда нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости похмелье
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