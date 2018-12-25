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Назван возраст, в котором люди перестают верить в Деда Мороза

Вторник, 25 Декабря 2018 10:31
Назван возраст, в котором люди перестают верить в Деда Мороза Фото из открытых источников

Исследование, в рамках которого британские психологи попытались установить, в каком возрасте дети перестают верить в Деда Мороза, привело ученых к более глобальным научным и философским вопросам.

 

Почему дети перестают верить в Деда Мороза? Стоит ли вообще обманывать их Дедом Морозом? Как связана вера в сказочного персонажа с процессом взросления? Все эти вопросы затрагиваются в статье, которую опубликовали сотрудники Эксетерского университета по итогам глобального опроса Exeter Santa Survey, в котором участвовали 1200 респондентов из разных стран.

 

"Уверенность в реальности Санта-Клауса сохраняется на высоком уровне до пяти-шести лет, а затем довольно быстро ослабевает и совсем исчезает уже к восьми-девяти годам", — говорит Крис Бойл, ведущий автор исследования.

 

Дети, как правило, перестают верить в Санта-Клауса (в нашем случае — в Деда Мороза) после того, как их родители допускают какой-то крупный промах. Например, слишком явно кладут подарки под елку, или забывают спрятать чек о покупке.

 

Но вместе с тем, осознание нереальности Деда Мороза — это часть более глубокого процесса понимания устройства мира, которым сопровождается процесс взросления.

 

"К девяти годам я уже довольно неплохо разбирался в математике, физике и других науках, чтобы самостоятельно понять, что разъезжающий по небу на санях дед — это полнейшая чушь", — заявил один из респондентов опроса.

 

Некоторые люди отметили, что даже осознав обман родителей, они продолжали делать вид, будто верят в Санту, чтобы не портить праздничную атмосферу. Хорошо ли это? Сложно сказать.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Дед Мороз
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