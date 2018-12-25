Странный химический состав наночастиц удивил учёных

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Химики из России и Китая изучили так называемые "магические" наночастицы и выяснили, что их структура имеет немало сходств со структурой атомов. По данным специализированного научного издания Physical Chemistry Chemical Physics, именно этим фактом объясняется удивительно высокая стабильность "магических" наночастиц.

"Мы с удивлением обнаружили, что у наночастиц, как и у атомных ядер, есть "хребты" и "острова" стабильности, а также "моря" нестабильности. То есть, стабильные наночастицы — это, возможно, и есть те самые элементарные "кирпичики", вокруг которых осуществляется, например, рост кристаллов. Лично меня эта тема очень интересует с самой юности", — говорит сотрудник МФТИ и "Сколтеха", Артем Оганов.

В последние десятилетия ученые применяют наночастицы для решения самых разнообразных практических задач — это и создание новых катализаторов, и лечение онкологических заболеваний, и разработка новых электронных гаджетов, и многое другое.

Однако изучение свойств наночастиц до сих пор осуществляется преимущественно "на ощупь" — то есть, исключительно экспериментально. В таком подходе есть свои преимущества, но есть и недостатки — "слепой" поиск не позволяет создавать новые материалы сколько-нибудь быстро, т.к. ученые часто не знают, в каком направлении вообще двигаться.

Ученые из МФТИ и "Сколтеха", а также их коллеги из Китая, заинтересовались т.н. "магическими" наночастицами, то есть, частицами, которые демонстрируют необыкновенно высокую стабильность. Алгоритм USPEX, примененный для исследования стабильных частиц, показал, что все дело в некоторых интересных особенностях их структуры.