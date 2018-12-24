Понедельник 24 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В Узбекистане обнаружили аналог Великой Китайской стены
﻿

В Узбекистане обнаружили аналог Великой Китайской стены

Понедельник, 24 Декабря 2018 15:46
В Узбекистане обнаружили аналог Великой Китайской стены Фото из открытых источников

Исследование построенной в третьем веке до нашей эры крепости Узундара, руины которой расположены на территории современного Узбекистана, показало, что крепость была частью грандиозной фортификационной системы государства Селевкидов, защищавшей его северные рубежи от кочевников.

 

Археологи назвали систему фортификационных структур Великой Бактрийской стеной, по аналогии с известным существующим в Китае сооружением. Крепость Узундара находилась в Бактрии — так называлось государство, которое существовало на землях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.

 

"Во время строительства Узундары, то есть, в конце третьего столетия до нашей эры, Бактрия была частью государства Селевкидов, возникшего после распада империи Александра Македонского. Крепость решили строить в Байсунских горах, которые сами по себе выполняли защитную функцию", — рассказывают сотрудники Института археологии РАН, добавляя, что между ущельями Байсунских гор была целая система фортификаций, защищавшая государство Селевкидов от набегов кочевников, живших на севере — саков и юечжей.

 

Стены, которые образовывали грандиозную систему, достигали в длину трех тысяч метров. Речь, как уточняют ученые, точно идет о единой системе защитных стен, как как все изученные крепости построены в едином стиле.

 

"Артефакты, обнаруженные благодаря раскопкам, свидетельствуют о том, что в крепости Узундара был расположен греко-македонский гарнизон, основной функцией которого была защита северной границы государства Селевкидов", — говорит Нигора Двуреченская, глава Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Узбекистан
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные…
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек 281 человек погиб в результате цунами в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф. Пропавшими без вести числятся…
Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности. "Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам…
Читайте также
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека  Исходя из информации, опубликованной Йельским университетом в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», сахароза может привести к блокировке ведущего белка, что так необходим для колонизации кишечной бактерии. Иммунитет…
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании…
Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Детоубийство, иногда демонстрируемое многими животными, является одним из самых жестоких проявлений дикой природы, а причины этого феномена до сих пор изучены крайне недостаточно. Ученые из Гарвардского университета (США) попытались разобраться…
Тема дня
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал

Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначальн...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.