В Узбекистане обнаружили аналог Великой Китайской стены

Исследование построенной в третьем веке до нашей эры крепости Узундара, руины которой расположены на территории современного Узбекистана, показало, что крепость была частью грандиозной фортификационной системы государства Селевкидов, защищавшей его северные рубежи от кочевников.
Археологи назвали систему фортификационных структур Великой Бактрийской стеной, по аналогии с известным существующим в Китае сооружением. Крепость Узундара находилась в Бактрии — так называлось государство, которое существовало на землях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.
"Во время строительства Узундары, то есть, в конце третьего столетия до нашей эры, Бактрия была частью государства Селевкидов, возникшего после распада империи Александра Македонского. Крепость решили строить в Байсунских горах, которые сами по себе выполняли защитную функцию", — рассказывают сотрудники Института археологии РАН, добавляя, что между ущельями Байсунских гор была целая система фортификаций, защищавшая государство Селевкидов от набегов кочевников, живших на севере — саков и юечжей.
Стены, которые образовывали грандиозную систему, достигали в длину трех тысяч метров. Речь, как уточняют ученые, точно идет о единой системе защитных стен, как как все изученные крепости построены в едином стиле.
"Артефакты, обнаруженные благодаря раскопкам, свидетельствуют о том, что в крепости Узундара был расположен греко-македонский гарнизон, основной функцией которого была защита северной границы государства Селевкидов", — говорит Нигора Двуреченская, глава Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН.
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