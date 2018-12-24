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Клетки крови превратили в стволовые клетки нервной системы

Понедельник, 24 Декабря 2018 14:54
Клетки крови превратили в стволовые клетки нервной системы Фото из открытых источников

Немецким ученым удалось перепрограммировать человеческие фибробласты и клетки крови в стволовые клетки нервной системы. Материал, описывающий соответствующий научный проект, был опубликован в издании Cell Stem Cell.

 

Стволовые клетки, созданные из клеток других типов в результате эпигенетического перепрограммирования, впервые были получены в 2006 году — осуществить это смог японский биолог Синъя Яманака.

 

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, полученные японцем, имеют такие же свойства, как эмбриональные стволовые клетки, однако для их создания достаточно всего четырех генетических факторов.

 

Важность открытия, которое сделал Яманака, подчеркивается Нобелевской премией, которую он получил в 2012 году за успехи в физиологии и медицине.

 

Сотрудники Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге начали изучать перепрограммирование клеток после того, как Яманака сообщил о своем прорыве — ранее в Германии просто невозможно было осуществлять подобные исследования, т.к. в стране запрещено выращивание эмбриональных стволовых клеток человека.

 

Стволовые клетки нервной системы гомогенного типа, полученные немецкими исследователями из клеток крови и фибробластов, годятся для применения в терапевтических целях — в обозримом будущем их можно будет применять для восстановления поврежденной нервной системы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости стволовые клетки
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