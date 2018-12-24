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Ученые доказали существование планеты-"разрушителя" в Солнечной системе

Понедельник, 24 Декабря 2018 14:40
Ученые доказали существование планеты-&quot;разрушителя&quot; в Солнечной системе Фото из открытых источников

Неизвестная планета, масса которой примерно в два раза превышала массу Земли, столкнулась с Ураном несколько миллиардов лет назад. Британские ученые, доказавшие это, уверены, что планета-"разрушитель" до сих пор существует где-то на задворках Солнечной системы, то есть, она может быть той самой "Планетой Икс", которую безуспешно пытаются обнаружить астрономы.

 

"Ось планеты Уран лежит на боку, и этот факт кажется нам очень подозрительным. И не только нам — предположения о том, что Уран был "опрокинут" крупным небесным телом, высказывались еще десятки лет назад. Мы, однако, первыми проверили эти предположения при помощи компьютерного моделирования, которое полностью подтвердило их справедливость", — рассказывают сотрудники Даремского университета.

 

Некоторые ученые считают, что Уран вращается "лежа на боку" из-за спутника, который когда-то "раскачал" ось газового гиганта, а затем изменил свою орбиту и улетел прочь.

 

Новое исследование опровергает эту версию — ученые из Великобритании говорят, что ось Урана "опрокинулась" всего за несколько часов, то есть, речь идет о таком стремительном процессе, как, например, столкновение Урана с другой планетой.

 

Космическое "ДТП" произошло примерно три-четыре миллиарда лет назад. В результате столкновения планета-"разрушитель" переместилась на дальнюю орбиту, где, вероятно, и находится до сих пор. По другой версии, планета совсем покинула Солнечную систему, и теперь представляет собой "изгоя", путешествующего по межзвездному пространству.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Солнечная система
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