В будущем озеро Байкал может стать океаном

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Через двадцать миллионов лет Евразия может разделиться на две части, а озеро Байкал при таком сценарии превратится в океан. Такой прогноз, как сообщает информационный портал "НьюИнформ", сделали ученые из Российской академии наук.

Огромный раскол в земной коре, образовавший самое глубокое в мире озеро Байкал, продолжает расширятся — говорят сотрудники Новосибирского государственного университета, а также их коллеги из Института геологии и минералогии СО РАН.

"Каждый год дно Байкала углубляется на три-четыре миллиметра, а расположенные у озера геологические возвышенности, наоборот, растут на несколько миллиметров. Кажется, что миллиметры — это ерунда, но этот процесс свидетельствует об активных преобразованиях, которые протекают в земной коре. Если процесс продолжится, то через несколько десятков миллионов лет целый континент разделится на две части", — говорят исследователи.

Следует отметить, что озеро Байкал уже сегодня в народе называют морем. И это, очевидно, неслучайно — озеро представляет собой грандиозную по своей структуре и наполнению экосистему, у которой просто нет аналогов даже в масштабах планеты.

Именно поэтому очень важно сохранить озеро Байкал в первозданном виде для потомков. Но с этой задачей, если посмотреть на окружающие и покрывающие озеро горы мусора, человечество справляется довольно плохо.