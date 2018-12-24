Обнаружены ящерицы, способные дышать под водой

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Эволюция наделила обитающих в лесах Центральной Америки ящериц Anolis aquaticus биологическим аналогом акваланга, при помощи которого эти удивительные существа могут находиться под водой примерно четверть часа.

Прячась от хищников под водой, водяные анолисы дышат воздухом, который они запасают в специальных мешках, расположенных на голове и горле.

Подробности устройства "акваланга" ящериц изучала эколог Линдси Сверк из Бингемтонского университета (США), поделившаяся результатами исследования с читателями своего блога.

"Мы с коллегами произвели серию наблюдений за водяными анолисами в 2015 году, находясь в джунглях Коста-Рики. Нам удалось установить, что эти ящерицы могут находиться под водой до шестнадцати минут", — рассказывает ученый.

Продолжив наблюдения при помощи специальной камеры, Сверк поняла, что все дело в кожаных "карманах", которые есть у ящериц Anolis aquaticus.

"Это явление изучено довольно слабо, но ящерицы, вероятно, накапливают воздух в специальных мешках, а затем дышат им, когда находятся под водой. Или, возможно, мешки нужны им, чтобы избавляться от лишнего углекислого газа. Детально разобраться с дыханием ящериц под водой еще только предстоит", — добавляет исследовательница, которая планирует организовать новую экспедицию в Центральную Америку, чтобы разгадать все секреты этих уникальных существ.