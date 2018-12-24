Ученые будут передавать потоки данных в мозг человека

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Технологический прогресс рано или поздно приведет к появлению новых способов потребления информации — говорят ученые из США, доказавшие, что человеческий мозг может усваивать электронные данные, поступающие напрямую, в обход органов чувств.

Нейрофизиологи, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", давно обратили внимание на удивительную гибкость зрительной коры мозга, которая у лишенных зрения людей адаптируется к отсутствию визуальных сигналов и начинает обрабатывать информацию, собираемую слуховыми и другими рецепторами. Как итог — слепые люди приобретают некоторые необычные способности, благодаря которым могут ориентироваться в пространстве.

Наблюдения, произведенные учеными, натолкнули их на мысль о том, что мозг может усваивать данные разной структуры и происхождения. Например — электронные сигналы, генерируемые каким-нибудь устройством. Мобильные телефоны, датчики, дроны, интернет — все это может быть источником данных.

"Есть несколько способов "подружить" мозг с новыми для него типами информации. Все они подразумевают инвазивные или неинвазивные методы, а также поиск соответствий между сигналами мозга и внешними сигналами", — рассказывают Дэвид Иглман, сотрудник Стэнфордского университета.

В общем, готовьтесь к тому, что уведомления из какого-нибудь условного твиттера будущего будут поступать к вам непосредственно в мозг. Пропустить их, соответственно, уже не получится.