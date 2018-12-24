Новый детектор на «электронном шторме» ускорит Wi-Fi

Новый детектор терагерцевых волн, работающий на основе управляемого "шторма" электронного "моря", позволяет заменить огромные комплексы сложных приборов одним микрочипом. Изобретение, как пишет Nature Communications, открывает путь к созданию оборудования для беспроводной передачи данных нового поколения.
Системы беспроводной связи подразумевают использование не только источников, но и детекторов электромагнитного излучения.
Но реальные детекторы ЭМ-волн охватывают далеко не весь диапазон излучения — в частности, для волн с частотой около одного терагерца создавать детекторы очень сложно, т.к. они или потребляют колоссальные объемы энергии, или работают при сверхнизких температурах.
Плюс, даже такие детекторы нельзя назвать сколько-нибудь точными из-за их высокого уровня шума. Зачем вообще нужно терагерцевое излучение с его сложными детекторами? Оно позволяет, например, создавать Wi-Fi сети следующего поколения, скорость передачи данных в которых будет гораздо более высокой, чем в существующих.
Детектор, разработанный учеными из МФТИ, основан на графене. Чип использует возбуждение плазмонов, которые представляют собой что-то вроде "волн" электронного "моря". Физикам удалось создать "шторм" из таких волн и научиться им управлять, и все это благодаря одному маленькому микрочипу, который можно применять в потребительской электронике.
Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначальн...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.