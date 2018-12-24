Новый детектор на «электронном шторме» ускорит Wi-Fi

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Новый детектор терагерцевых волн, работающий на основе управляемого "шторма" электронного "моря", позволяет заменить огромные комплексы сложных приборов одним микрочипом. Изобретение, как пишет Nature Communications, открывает путь к созданию оборудования для беспроводной передачи данных нового поколения.

Системы беспроводной связи подразумевают использование не только источников, но и детекторов электромагнитного излучения.

Но реальные детекторы ЭМ-волн охватывают далеко не весь диапазон излучения — в частности, для волн с частотой около одного терагерца создавать детекторы очень сложно, т.к. они или потребляют колоссальные объемы энергии, или работают при сверхнизких температурах.

Плюс, даже такие детекторы нельзя назвать сколько-нибудь точными из-за их высокого уровня шума. Зачем вообще нужно терагерцевое излучение с его сложными детекторами? Оно позволяет, например, создавать Wi-Fi сети следующего поколения, скорость передачи данных в которых будет гораздо более высокой, чем в существующих.

Детектор, разработанный учеными из МФТИ, основан на графене. Чип использует возбуждение плазмонов, которые представляют собой что-то вроде "волн" электронного "моря". Физикам удалось создать "шторм" из таких волн и научиться им управлять, и все это благодаря одному маленькому микрочипу, который можно применять в потребительской электронике.