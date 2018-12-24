Диагностировать болезнь Паркинсона поможет датчик деформации ногтя

Носимый датчик деформации ногтя, созданный инженерами компании IBM, способен распознавать симптомы прогрессирующей болезни Паркинсона. Перспективному изобретению посвящен материал, появившийся в издании Scientific Reports.
Носимые датчики, ставшие возможными благодаря техническому прогрессу, позволяют медикам собирать информацию о состоянии пациента в режиме реального времени, а затем использовать накопленные данные для точной постановки диагноза. Датчики, при этом, могут быть самыми разнообразными — это и банальные измерители частоты сердечных сокращений, и хитроумные устройства, подобные тому, о котором идет речь.
"Существующие исследования показывают, что между болезнью Паркинсона и силой хвата есть четкая корреляция. Для того, чтобы изучить ее детально, мы решили создать датчик, который крепится к ногтю и, благодаря своей миниатюрности, не доставляет особых неудобств при ношении", — рассказывает Стивен Хейзиг, автор проекта.
Датчик, как следует из его названия, измеряет деформацию ногтя, возникающую при сжатии предметов рукой. Например, человек поворачивает дверную ручку, а датчик меряет силу хвата. Плюс, устройство позволяет распознавать цифры, которые его носитель рисует пальцем на экране планшета.
Пока что датчик существует в виде прототипа, который не очень подходит для реального медицинского применения, однако в будущем на его основе будет создано устройство, которое поможет врачам диагностировать болезнь Паркинсона и некоторые другие заболевания. Например — шизофрению.
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