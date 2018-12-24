Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы

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Зуб вымершей акулы, застрявший в шейном позвонке летающей рептилии, жившей восемьдесят миллионов лет назад, рассказал палеонтологам о взаимодействии древних видов. Уникальной находке посвящена статья, опубликованная на сайте Университета Южной Калифорнии.

"В конце эпохи мела Северная Америка была разделена огромным водоемом, который известен как Западное внутреннее море. Именно здесь мы фиксируем самую большую концентрацию интереснейших окаменелостей — в частности, здесь был найден шейный позвонок птеранодона, в котором застрял зуб акулы", — рассказывает доктор Майкл Хабиб, ведущий автор исследования.

Птеранодоны — это летающие динозавры, которые в свое время доминировали в небе. Существа массой около четырех с половиной десятков килограммов обладали крыльями, размах которых составлял пять с половиной метров, и могли приземляться не только на землю, но и на воду, чем, очевидно, пользовались для охоты на обитателей глубин.

Иногда, впрочем, птеранодоны сами становились добычей. Именно так произошло в случае с обладателем прокушенной акулой шеи, которую обнаружили палеонтологи.

"Зуб принадлежал кретоксирине — эта акула достигала двух с половиной метров в длину и в целом напоминала большую белую акулу. Тот факт, что мы обнаружили зуб вымершего хищника в останках летающего динозавра, может считаться абсолютно невероятным случаем — это первое открытие такого рода. Как именно зуб акулы оказался в шейном позвонке ящера — большой вопрос, но мы предполагаем, что подводный хищник атаковал птеранодона в момент его взлета или посадки", — отмечают исследователи.