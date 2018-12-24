Биологи 7 дней играли в крестики-нолики на доске из ДНК-плиток

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Технология "ДНК-оригами", созданная сотрудниками Калифорнийского технологического института, позволила американским ученым сыграть в крестики-нолики. Об уникальной игровой партии, которая длилась почти неделю, пишет издание Nature Communications.

ДНК-оригами — технология, при помощи которой можно собирать двумерные структуры из фрагментов дезоксирибонуклеиновой кислоты.

"Мы знаем, что азотистые основания, на основе которых образована ДНК, соединяются попарно, то есть, демонстрируют комплементарность. Именно на этом свойстве основана технология ДНК-оригами", — рассказывают ученые, создавшие самое маленькое в мире поле для крестиков-ноликов.

Ученые создали девять "плиток" из ДНК, из которых затем построили микробиологическое игровое поле. Образовав поле, биологи приступили к игре, в рамках которой выращивали новые "плитки" с изображением крестика или нолика и располагали их на месте пустых "плиток".

Партия длилась шесть дней, т.к. создание "плиток" из ДНК — это довольно небыстрый процесс, который не терпит спешки. Фрагменты ДНК помещаются в пробирку с особым водным раствором, который затем нагревается почти до кипения и медленно охлаждается.

Зачем все это вообще нужно? Ученые отмечают, что крестики-нолики — это лишь демонстрация технологии, при помощи которой можно создавать, например, наномашины, которые будут применяться в медицинских целях.