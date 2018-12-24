ТОП-5 морских чудовищ 2018 года напугавших даже самых смелых

Глобстер, светящиеся медузы, ползающие рыбы и другие загадочные обитатели морей, представленные в специальном рейтинге, составленном исследователями аномалий, являются самыми жуткими морскими чудовищами 2018-го года.
Что еще за глобстер? Так ученые называют крупную органическую массу, природу которой невозможно остановить из-за разложения. Изучением глобстеров (другое их название — блобы), которых то и дело обнаруживают в океане, занимаются криптозоологи.
Предполагается, что большая часть глобстеров — это останки, например, китов, однако среди них могут встречаться и остатки неизвестных науке видов, которых все еще полно в глубинах морей. Посмотреть на глобстера, запечатленного на видео, можно ниже на странице.
Светящиеся медузы Velella velella, зафиксированные в этом году недалеко от Барселоны, являются не такими таинственными, как глобстеры, однако и они выглядят так, будто прибыли с другой планеты.
Оттуда же, вероятно, прилетели и странные существа с колючей кожей, выброшенные из океана на берег в Новой Зеландии.
В Новой Зеландии, кстати, постоянно обнаруживаются очень странные морские существа — взять хотя бы гигантского ската с прозрачной кожей, который расположился на четвертом месте рейтинга.
Последнюю строку заняла ползающая рыба, которую поймали в Техасе. Выглядит жутко, но это (вроде бы) исконно земной, а не какой-нибудь инопланетный вид.
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