ТОП-5 морских чудовищ 2018 года напугавших даже самых смелых

Фото из открытых источников

Глобстер, светящиеся медузы, ползающие рыбы и другие загадочные обитатели морей, представленные в специальном рейтинге, составленном исследователями аномалий, являются самыми жуткими морскими чудовищами 2018-го года.

Что еще за глобстер? Так ученые называют крупную органическую массу, природу которой невозможно остановить из-за разложения. Изучением глобстеров (другое их название — блобы), которых то и дело обнаруживают в океане, занимаются криптозоологи.

Предполагается, что большая часть глобстеров — это останки, например, китов, однако среди них могут встречаться и остатки неизвестных науке видов, которых все еще полно в глубинах морей. Посмотреть на глобстера, запечатленного на видео, можно ниже на странице.

Светящиеся медузы Velella velella, зафиксированные в этом году недалеко от Барселоны, являются не такими таинственными, как глобстеры, однако и они выглядят так, будто прибыли с другой планеты.

Оттуда же, вероятно, прилетели и странные существа с колючей кожей, выброшенные из океана на берег в Новой Зеландии.

В Новой Зеландии, кстати, постоянно обнаруживаются очень странные морские существа — взять хотя бы гигантского ската с прозрачной кожей, который расположился на четвертом месте рейтинга.

Последнюю строку заняла ползающая рыба, которую поймали в Техасе. Выглядит жутко, но это (вроде бы) исконно земной, а не какой-нибудь инопланетный вид.