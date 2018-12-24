Понедельник 24 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные разгадали одну из тайн Стоунхенджа
﻿

Учёные разгадали одну из тайн Стоунхенджа

Понедельник, 24 Декабря 2018 09:13
Учёные разгадали одну из тайн Стоунхенджа Фото из открытых источников

Ученые раскрыли предназначение так называемых фолктонских барабанов — обнаруженных на севере Англии каменных цилиндров, которым примерно четыре - четыре с половиной тысяч лет. Оказалось, что древние артефакты были чем-то вроде измерительных инструментов, которыми пользовались строители Стоунхенджа и других мегалитических сооружений.

 

По данным издания Daily Mail, покрытые замысловатой резьбой цилиндры были обнаружены в 1889 году — археологи нашли уникальные артефакты в детской могиле эпохи неолита.

 

Истинное предназначение цилиндров оставалось загадкой в течение более чем ста лет, однако археологи все-таки поняли, зачем древним жителям северной Англии были нужны эти странные объекты.

 

"Выяснилось, что если обернуть большой цилиндр веревкой, то получится 3.22-метровый отрезок. Такая же длина выходит, если обмотать веревкой средний цилиндр восемь раз или маленький цилиндр десять раз", — рассказывает Эндрю Чемберлен из Манчестерского университета.

 

Исследователи уверены, что фолктонские барабаны — это своеобразная древняя рулетка, при помощи которой строители Стоунхенджа возводили, в частности, трилиты — структуры из трех камней, один из которых лежит на двух других.

 

"Строители Стоунхенджа измеряли камни при помощи веревок, которые они наматывали на эти барабаны. Этот примитивный метод позволял выбрать камни одинаковых размеров", — говорят ученые.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Стоунхендж
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные…
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек 281 человек погиб в результате цунами в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф. Пропавшими без вести числятся…
Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности. "Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам…
Читайте также
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека  Исходя из информации, опубликованной Йельским университетом в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», сахароза может привести к блокировке ведущего белка, что так необходим для колонизации кишечной бактерии. Иммунитет…
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании…
Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Наблюдения за активностью мозга маленьких детей, играющих в одиночку или с родителями, показали, что при одиночной игре в мыслительном органе ребенка фиксируются значительные колебания электрической активности, отсутствующие при игре с…
Тема дня
Не пора ли в России смолкнуть «вражьим голосам»? Не пора ли в России смолкнуть «вражьим голосам»?

Проверка, инициируемая Роскомнадзором в отношении британской медиакорпорации BBC, по сути, знаменует...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

Да, есть много вопросов, по которым страны успешно сотрудничают - 2.6%
По некоторым вопросам удается найти общий язык - 6.1%
Нет, США уже неоднократно нарушали двусторонние договоренности - 79.9%
Россия является ненадежным партнером для США - 5.7%
Не интересуюсь данным вопросом - 3.6%

Всего голосов:: 2703

 

Анекдот дня

Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.