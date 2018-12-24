Учёные разгадали одну из тайн Стоунхенджа

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Ученые раскрыли предназначение так называемых фолктонских барабанов — обнаруженных на севере Англии каменных цилиндров, которым примерно четыре - четыре с половиной тысяч лет. Оказалось, что древние артефакты были чем-то вроде измерительных инструментов, которыми пользовались строители Стоунхенджа и других мегалитических сооружений.

По данным издания Daily Mail, покрытые замысловатой резьбой цилиндры были обнаружены в 1889 году — археологи нашли уникальные артефакты в детской могиле эпохи неолита.

Истинное предназначение цилиндров оставалось загадкой в течение более чем ста лет, однако археологи все-таки поняли, зачем древним жителям северной Англии были нужны эти странные объекты.

"Выяснилось, что если обернуть большой цилиндр веревкой, то получится 3.22-метровый отрезок. Такая же длина выходит, если обмотать веревкой средний цилиндр восемь раз или маленький цилиндр десять раз", — рассказывает Эндрю Чемберлен из Манчестерского университета.

Исследователи уверены, что фолктонские барабаны — это своеобразная древняя рулетка, при помощи которой строители Стоунхенджа возводили, в частности, трилиты — структуры из трех камней, один из которых лежит на двух других.

"Строители Стоунхенджа измеряли камни при помощи веревок, которые они наматывали на эти барабаны. Этот примитивный метод позволял выбрать камни одинаковых размеров", — говорят ученые.