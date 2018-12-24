Учёные составили карты эмоциональных ощущений у шизофреников

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Карту физиологических ощущений, которыми сопровождаются те или иные эмоции у шизофреников, представили исследователи из Соединенных Штатах Америки на страницах специализированного издания Schizophrenia Bulletin.

"Мы собрали два с половиной десятка пациентов с шизофренией и попросили их отметить участки тела, которые сильнее всего ощущаются при какой-то эмоции. Полученные карты эмоциональных ощущений мы сравнили с аналогичными, составленными здоровыми людьми", — рассказывает Лени Торрегроса из Университета Вандербильта, ведущий автор исследования.

Физиологические проявления эмоций, то есть ощущения, испытываемые при разных психологических состояниях — это результат активности вегетативной нервной системы. Мурашки на спине, возникающие от страха, или "бабочки в животе", появляющиеся у влюбленных — все это проявления активности вегетативной нервной системы.

У шизофреников эта система работает несколько не так, как у здоровых людей, что и не удивительно, т.к. нарушение связи между сознанием, телом и внешней средой — одно из основных проявлений этого ментального заболевания.

"Физиологические проявления эмоций, описанные людьми с шизофренией, в целом мало отличаются друг от друга. У здоровых людей эти проявления выглядят гораздо ярче", — говорит Торрегроса, добавляя, что полученные по итогам исследования карты эмоций могут использоваться в качестве дополнительного диагностического инструмента.