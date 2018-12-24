Дюны ледникового периода обнаружили в Австралии

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Затерянная на морском дне геологическая загадка, на которую наткнулись ученые из Австралии, оказалась песчаными дюнами, образовавшимися в эпоху ледникового периода. Посвященная открытию статья появилась в издании Science Alert.

"Песок затвердел и стал напоминать камень, прежде чем уйти под воду, так что мы даже и не сразу поняли, с чем имеем дело. Специальный анализ показал, что речь идет о песчаных дюнах, которым по меньшей мере двенадцать тысяч лет. Это, на самом деле, удивительно, что дюны сохранились в течение всех этих тысяч лет и не были разрушены океаном", — рассказывает Тиаго Пассос, сотрудник Университета Сиднея.

Ученый отметил, что дюны расположены на дне моря, между островами Мортон и Фрейзер. До того, как оказаться на глубине около шестидесяти метров, дюны представляли собой отдельный остров.

"Этот остров в целом напоминал Фрейзер, однако песок, из которого были образованы его дюны, немного отличался от современного песка", — говорит Пассос, добавляя, что в составе древнего песка присутствует интересный компонент — карбонат кальция. Именно он ответственен за окаменение, которому подверглись древние песчаные дюны.

"Физика этого процесса выглядит довольно своеобразно, но если вкратце, то все дело в реакции карбоната кальция с пресной водой, которая когда-то выпадала на песок в виде дождя", — говорит исследователь.