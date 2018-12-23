Ученые: в будущем озеро Байкал станет океаном

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Байкал – горное озеро в Сибири, считается самым глубоким озером в мире (1187 метров ниже уровня Мирового океана). Является достопримечательным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и важной составляющей экологической системы, так как выделяется богатством флоры и фауны.

По последним данным, озеро Байкал (которое давно в простонародье называют морем) в будущем имеет ощутимые перспективы стать океаном. Водоем отличается колоссальной глубиной и непрерывно увеличивается в размерах. Учитывая историю образования и нынешнюю конфигурацию водоема – минимальное движение тектонических плит способно спровоцировать выход озера из берегов.

Образовавшийся при распаде литосфер три миллиона лет назад водоем, может также же путем движения земных плит трансформироваться в океан если не прекратится процесс растяжения земной коры. Наличие возвышенностей по периметру Байкала усугубляет процесс роста площади озера.

Кроме того, вследствие активной и безответственной жизнедеятельности человека, Байкал все сильнее и сильнее подвергается загрязнению. Актуальная проблема прорабатывается путем организации образовательных мероприятий по повышению экологической грамотности населения. Также к проблеме спасения Байкала от загрязнения привлекаются волонтерские и детские организации.