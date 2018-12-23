Ученые доказали существование «частиц ангела»

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Майорановский фермион – загадочная частица, парадокс которой состоит в том, что она является своей собственной античастицей, электрон сочетает два состояния одновременно. В настоящее время исследователи подтвердили существование таких частиц в твердых телах в виде квазичастиц. Для наблюдения за такими частицами требуются очень специфические условия.

Эта загадка не давала покоя учёным в области квантовой физики. Частицу назвали фермион Майораны, в честь ученого, который первым обратил внимание на двоякое состояние электрона. Его долгое время изучали умозрительно, так как наблюдать частицу в эксперименте никому не удавалось.

Исследователями предпринято множество попыток создать должные условия для наблюдения за загадочными частицами. Так учёные из Нидерландов сгенерировали проводящую структуру из химического соединения индия, покрыли ее сверхпроводящим слоем и охладили. После этого по ней пустили электроны и стали замерять электрический ток. На пике частицы сталкивались с фермионом Майораны.

Другой способ наблюдения за фермионом заключается в том, что поверх сверхпроводящего материала укладывается цепочка атомов железа, при этом электроны и их античастицы образовывали пары. На концах цепочки образовывался майорановский фермион без пары.

Фактически, частица существует на грани материи и антиматерии, что послужило поводом дать ей название «частица ангела». Такое открытие занимательно как с академической точки зрения, так и с позиции использования его данных в квантовом вычислении.