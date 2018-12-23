Археологи нашли следы самого древнего политического убийства

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В Германии в XIX веке обнаружены останки принца Хельмсдорфа, умершего около четырех тысячелетий тому назад. Повторное исследование находки в наши дни дало основания предполагать, что вельможа был убит насильственным образом. Исследователи склоняются к мнению, что имело место убийство по политическим мотивам. Археологами найдено множество дорогостоящих предметов, указывающих на знатное происхождение убитого.

Останки отражают как минимум три смертельных удара – в живот, грудь и позвоночник, нанесённых князю, при этом есть основания полагать, что удары нанесены недлинным лезвием кинжала. Характер повреждений говорит о том, что ставшие фатальными удары были нанесены с близкого расстояния, следовательно, убийца был хорошо знаком своей жертве и пользовался достаточной степенью доверия, чтобы приблизиться на минимальное расстояние.

Характер травм также даёт основания полагать, что нападение совершил опытный боец, который заранее подготовился к совершению злодеяния, что говорит о преднамеренной попытке избавится от вельможи с практической целью.

На сегодня ценность результатов повторного исследования археологической раскопки заключается в подтверждении факта самого древнего убийства, по политическим мотивам, известного науке.