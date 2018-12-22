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Учёные: клубника и огурцы продлевают молодость

Суббота, 22 Декабря 2018 08:42
Учёные: клубника и огурцы продлевают молодость Фото из открытых источников

Для улучшения качества жизни человечества ежедневно проводится масса научных исследований. Американские учёные сообщили о безмедикаментозном способе, позволяющем остановить процессы старения в организме и улучшить состояние здоровья в любом возрасте. Для этого необходимо регулярно включать в свой рацион определённые виды овощей и фруктов. 

 

Для замедления процесса старения организма человеку следует включить в свой рацион овощи и фрукты, содержащие физетин. Упомянутое вещество относится к флавноидам и ускоряет процесс регенерации биологических систем. Также известно, что старение заключается в ухудшении работы иммунной системы организма, однако физетин стимулирует её активную работу. 

 

Большое количество физетина содержит в себе клубника, также его источником являются яблоки, хурма, киви, помидоры и огурцы.

 

Важным бонусом является то, что употребление физетина извне оказывает благотворное влияние на организм всегда, независимо от возраста, так что никогда не лишним будет включить в свою диету продукты, замедляющие ход времени. Между тем, оптимальное количество необходимых к употреблению фруктов и овощей, содержащих физетин, до сих пор исследователями не названо.

 

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости Молодость
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