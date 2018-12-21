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Статистическая ошибка - причина низкой смертности долгожителей

Пятница, 21 Декабря 2018 15:35
Статистическая ошибка - причина низкой смертности долгожителей Фото из открытых источников

График, изображающий соотношение между возрастом и вероятностью смерти, выглядит как почти прямая линия до самой глубокой старости, однако именно в этом, мало кому доступном периоде жизни, таится самое интересное с точки зрения ученых, изучающих долголетие.

 

Дело в том, что график возраст/вероятность смерти кардинально меняется в отрезке, который относится к глубокой старости. Здесь он перестает быть привычной линией и трансформируется в устойчивое "плато", которое, конечно же, в конце концов обрывается, т.к. бессмертие все еще остается не более чем мечтой.

 

Но тем не менее, описываемая статистическая особенность заставляет ученых верить в возможность значительного продления средней человеческой жизни. Правда, существуют ученые, которые говорят, что это никакая не особенность, а всего лишь ошибка, которых немало в любой статистике.

 

По данным издания PLOS Biology, на ошибочность графика обратил внимание Саул Ньюман из Австралийского национального университета, расположенного в Канберре. Ученый говорит, что "плато" в верхней части графика, описывающего зависимость вероятности смерти от возраста, является не более, чем погрешностью, которая формируется из-за неправильных данных.

 

Достаточно, по словам Ньюмана, записать одного тридцатилетнего мужчину как восьмидесятилетнего старика (а того, соответственно, наоборот), чтобы испортить выборку из девяти тысяч людей. В общем, если верить Ньюману, то нет никакого "плато долголетия", дожив до которого, можно надеяться на судьбу какого-нибудь бессмертного сверхчеловека. Есть лишь статистические ошибки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Долгожители
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