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Ученые создали суперантибиотики для уничтожения супербактерий

Пятница, 21 Декабря 2018 14:50
Ученые создали суперантибиотики для уничтожения супербактерий Фото из открытых источников

Новая технология синтеза суперантибиотиков, созданная американскими учеными, позволяет поставить производство новых эффективных противомикробных препаратов на поток, и, тем самым, решить проблему супербактерий.

 

Устойчивые к действию антибиотиков микроорганизмы — настоящий бич современной медицины. Каждый год такие бактерии поражают более двух миллионов человек — только в Европе и США резистентные к антибиотикам микробы ежегодно уносят примерно пятьдесят тысяч жизней.

 

Соответственно, создание новых эффективных антибиотиков, или суперантибиотиков, является чрезвычайно важной задачей, от успешного решения которой зависят жизни огромного числа людей.

 

"Мы обратили внимание на тиопептиды — вещества, которые принято называть природными антибиотиками. В экспериментальных исследованиях такие вещества уже доказали свою способность уничтожать даже самые резистентные бактерии, однако высокое структурное разнообразие тиопептидов делает их промышленный синтез крайне непростым делом", — рассказывают сотрудники Колорадского университета в Боулдере.

 

Ученые, тем не менее, сумели решить проблему массового производства тиопептидов — для этого был создан особый катализатор, стимулирующий процесс синтеза. Технология производства антибиотиков, при этом, является экологически безопасной, что довольно важно.

 

Созданные по новой технологии суперантибиотики нуждаются в клинических тестах, однако сам по себе факт изобретения нового способа синтеза тиопептидов — уже значительное достижение в борьбе с супербактериями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости антибиотики
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