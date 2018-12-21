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Ученые изучили диалекты в "речи" черных дельфинов

Пятница, 21 Декабря 2018 14:19
Ученые изучили диалекты в &quot;речи&quot; черных дельфинов Фото из открытых источников

Акценты и диалекты существуют не только в человеческой речи — говорят биологи из Соединенных Штатов Америки, изучившие диалекты, обнаруженные в "речи" черных дельфинов.

 

У черных дельфинов, или гриндов, обитающих в районе Гавайских островов, есть диалекты, что довольно неожиданно, так как речь идет о морских млекопитающих, живущих в относительно компактной акватории. То есть, разные группы черных дельфинов, которые намеренно не общаются с другими группами себе подобных, напоминают разные группы старшеклассников в школе, которые относятся к враждующим субкультурам.

 

"Следует признать, что мы знаем о социальном устройстве этих морских млекопитающих очень мало. В этом свете открытие диалектов может стать настоящим прорывом, благодаря которому мы в полной мере поймем, как устроено общество черных дельфинов", — цитирует научное издание Behavioral Ecology and Sociobiology Эми Ван Сиз из Океанографического института Вудс-Хоула, автора исследования.

 

Многолетние наблюдения за черными дельфинами показали, что социальное устройство этих животных является весьма сложным — дельфины объединяются в группы, состоящие из нескольких особей, которые в свою очередь объединены в "семьи", образующие "сообщества".

 

Акустические сигналы, генерируемые представители разных сообществ, имеют существенные различия — это и есть диалекты, которых у дельфинов множество. Существование диалектов говорит о том, что представители разных кланов не особенно-то общаются между собой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости дельфины
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