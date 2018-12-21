Обнаружены возрастные различия в анализе крови на ДНК

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Исследователи из Соединенных Штатов Америки изучили различия в образцах генетического материала, взятого у людей разного возраста, и обнаружили специфические для определенных возрастных групп факторы, которые могут использоваться для определения хронологического возраста по анализу крови.

О результатах научной работы, осуществленной сотрудниками Брауновского университета, сообщает информационный ресурс "Актуальные новости".

"Определение хронологического возраста по биологическим образцам — это весьма нетривиальная проблема, с которой постоянно сталкиваются, например, специалисты в области криминалистики, поэтому исследования в этом направлении чрезвычайно важны. Мы обнаружили генетические факторы, на основе которых можно установить истинный возраст человека по анализу крови на ДНК", — говорит профессор Никола Неретти, ведущий автор исследования.

Для того, чтобы разобраться в возрастных особенностях человеческой ДНК как следует, ученые под руководством Неретти изучили генетические материалы множества людей разного возраста.

"Мы выявили различия в способе упаковки ДНК. У молодых людей, например, нуклеосомы (единица упаковки ДНК) довольно качественно разнесены, а вот у старых людей четко видно нерегулярности, которые усиливаются при наличии серьезных хронических болезней", — рассказывают ученые.