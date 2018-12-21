Ученые выяснили происхождение аборигенов по анализу ДНК

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Масштабный анализ ДНК коренных австралийцев и их предков, произведенный сотрудниками Центра исследований эволюции человека Университета имени Гриффита, позволил уточнить происхождение некоторых хранящихся за пределами Австралии останков, которые, как оказалось, принадлежат австралийским аборигенам.

Как сообщает издание Science Advances, для коренных австралийцев очень важно, чтобы останки их предков были захоронены на родине — считается, что только так умершие австралийцы могут обрести покой.

Останки австралийских аборигенов, при этом, активно вывозились с материка начиная с самого момента его открытия европейцами — ученые вывозили останки коренных жителей Австралии для изучения.

"Анализ ДНК — лучший инструмент для поиска родины неизвестных останков, так что мы секвернировали геномы ста сорока коренных жителей Австралии и их предков и получили в итоге набор данных, который позволяет с высокой точностью идентифицировать останки, принадлежащие австралийцам", — говорят генетики.

Исследование, осуществленное учеными, позволило, кроме того, установить уровень смешения с европейцами, характерный для живущих ныне потомков коренных австралийцев. Он, как и предполагалось, оказался довольно высоким — от тридцати двух до семидесяти процентов. Однако среди жителей центрально-западной австралийской пустыни смешений с европейцами почти нет.