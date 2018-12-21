Пятница 21 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Исследование: Собаки на самом деле чувствуют плохих людей

Исследование: Собаки на самом деле чувствуют плохих людей

Пятница, 21 Декабря 2018 10:43
Исследование: Собаки на самом деле чувствуют плохих людей Фото из открытых источников

Считается, что собаки каким-то загадочным образом могут чувствовать "плохих" людей. И это, как установили ученые, не очередной миф, а вполне реальный факт, имеющий научное объяснение.

 

Все дело в адреналине, а также в учащении сердечного ритма. Собаки могут улавливать эти факторы, характерные для задумавших что-то нехорошее людей, и предупреждать об опасности своего хозяина.

 

"Выглядит невероятно, но это факт — собаки действительно умеют выявлять людей с нехорошими намерениями, и это не какая-то волшебная способность, а результат удивительно мощного обоняния собак, а также их высокой чувствительности в целом", — рассказывают зарубежные исследователи, проверившие уникальные способности собак при помощи серии экспериментов.

 

В рамках одного из опытов ученые анализировали поведение собак, хозяева которых делали вид, что попали в беду, и, соответственно, обращались за помощью к незнакомцам.

 

Последние помогали или не помогали владельцам четвероногих товарищей, а затем пытались угостить собак лакомством. Удивительно, но собаки принимали угощение только из рук тех людей, которые помогли их хозяевам.

 

"Нам удалось доказать, что собаки умеют практически мгновенно считывать истинные намерения незнакомых людей. И это свойство, безусловно, является очень полезным и заслуживающим внимания", — заключают ученые.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости собаки
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии После того, как британский медиарегулятор Ofcom сообщил о нарушении российским каналом RT правил вещания, Роскомнадзор решил провести проверку в отношении канала BBC World News и ресурсов "Би-би-си" в целом —…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США.…
Читайте также
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека  Исходя из информации, опубликованной Йельским университетом в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», сахароза может привести к блокировке ведущего белка, что так необходим для колонизации кишечной бактерии. Иммунитет…
Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Исследователи из Австралии сделали важное открытие. Оказывается, в теле человека существует специальный ген, который может влиять на пол ребенка. Чрезмерное количество или, наоборот, недостача этого гена может кардинально изменить развитие…
Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Наблюдения за активностью мозга маленьких детей, играющих в одиночку или с родителями, показали, что при одиночной игре в мыслительном органе ребенка фиксируются значительные колебания электрической активности, отсутствующие при игре с…
Тема дня
Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами.    В очередно...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.