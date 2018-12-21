Исследование: Собаки на самом деле чувствуют плохих людей

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Считается, что собаки каким-то загадочным образом могут чувствовать "плохих" людей. И это, как установили ученые, не очередной миф, а вполне реальный факт, имеющий научное объяснение.

Все дело в адреналине, а также в учащении сердечного ритма. Собаки могут улавливать эти факторы, характерные для задумавших что-то нехорошее людей, и предупреждать об опасности своего хозяина.

"Выглядит невероятно, но это факт — собаки действительно умеют выявлять людей с нехорошими намерениями, и это не какая-то волшебная способность, а результат удивительно мощного обоняния собак, а также их высокой чувствительности в целом", — рассказывают зарубежные исследователи, проверившие уникальные способности собак при помощи серии экспериментов.

В рамках одного из опытов ученые анализировали поведение собак, хозяева которых делали вид, что попали в беду, и, соответственно, обращались за помощью к незнакомцам.

Последние помогали или не помогали владельцам четвероногих товарищей, а затем пытались угостить собак лакомством. Удивительно, но собаки принимали угощение только из рук тех людей, которые помогли их хозяевам.

"Нам удалось доказать, что собаки умеют практически мгновенно считывать истинные намерения незнакомых людей. И это свойство, безусловно, является очень полезным и заслуживающим внимания", — заключают ученые.