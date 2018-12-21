Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами

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Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании Current Biology.

"Принято считать, что одомашнивание цитронов произошло на острове Корсика, а также в других местах Средиземноморья. Но на самом деле культурные цитрусовые растения приобрели мутации, за которые их ценят люди, еще в Китае, а в Европе цитрусы появились благодаря "пальцам Будды" и еврейскому празднику Суккот", — говорит ведущий автор исследования, Евгенио Бутелли из расположенного в Великобритании Центра Джона Иннеса.

Большая часть современных культурных цитрусов (например — лимоны, мандарины и апельсины) — это потомки культур, которые начали выращивать в древнем Китае около двух тысячелетий назад.

Предположительные предки современных цитрусовых — горькие апельсины и дикие цитроны — растут, при этом, не в Китае, а в Индии, а также в некоторых регионах Гималаев.

Разбираясь в происхождении цитрусовых и их пути в Европу, британские ученые осознали, что история цитрусов тесно связана с иудейскими традициями.

Евреи принесли цитрусы в Европу в виде "пальцев Будды" — этот полудикий вид цитрона традиционно использовался иудеями в качестве одного из символов осеннего праздника урожая суккота.