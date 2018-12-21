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Ученые: Дарить подарки оказалось приятнее, чем получать

Пятница, 21 Декабря 2018 09:16
Ученые: Дарить подарки оказалось приятнее, чем получать Фото из открытых источников

Положительные эмоции, получаемые людьми, которые дарят подарки другим, не ослабевают со временем. Именно поэтому дарить подарки приятнее, чем получать — выяснили исследователи из США, опубликовавшие результаты своей научной работы на страницах издания Association for Psychological Science.

 

"Интенсивность положительных эмоций, которые мы получаем после того или иного приятного события или действия, обычно ослабевает со временем — это так называемая гедонистическая адаптация. Но когда речь идет о том, чтобы принести радость другому человеку, то мы, кажется, наблюдаем исключение из этого общего правила", — говорит один из авторов исследования, Эд О'Брайен из Чикагского университета.

 

Эд О'Брайен и Саманта Кассирер (Северо-Западный университет) провели эксперимент с участием студентов, по итогам которого установили, что если регулярно делать подарки другим людям, то положительные эмоции, получаемые от этого, не станут слабее.

 

"Если вы концентрируетесь на достижении результата, например, на росте своего дохода, то начинаете сравнивать достигнутые показатели и анализировать их, и это сильно притупляет ваши ощущения. Но если вы сосредоточитесь на действиях, направленных на других людей, и займетесь, например, благотворительностью, то перестанете сравнивать и будете воспринимать каждый подарок как уникальное событие, которое приносит счастье", — отмечают авторы исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости подарки
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