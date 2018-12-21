Ученые: Звериный ген поможет растениям очищать воздух

Ген кролика, при помощи которого американские ученые модифицировали обычное домашнее растение, превратил его в биологический "кондиционер" для очистки воздуха в помещении от бензола и других канцерогенных веществ. Новому полезному ГМ-растению посвящен материал, появившийся в издании Environmental Science and Technology.
Бензол, а также другие летучие углеводородные вещества, являются распространенными компонентами домашнего воздуха, которые довольно непросто удалить. Однако использование генетически модифицированных растений в качестве фильтров для воздуха способно решить эту проблему.
Ученые из университета Вашингтона в Сиэтле, создавшие уникальное растение на основе обычного домашнего эпипремнума (лианообразное растение из тропиков) и гена кролика CYP2E1, ответственного за переработку углеводородов, говорят, что впереди еще много работы — генетики планируют создать улучшенную версию ГМ-растения, уничтожающую еще и формальдегид.
Испытания показали, что один 10-килограммовый ГМ-эпипремнум может полностью очистить от бензола и других канцерогенов комнату среднего размера всего за несколько дней.
Растение эффективно справляется со своей задачей, даже если его поместить в среду, которая загрязнена гораздо в большей степени, чем жилые помещения, то есть, обычные комнаты эпипремнум очищает от канцерогенов с легкостью.
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