Самцы черепах лишатся полового органа из-за глобального потепления

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Рост уровня Мирового океана, частые ураганы, засухи и прочие ужасы глобального потепления — это не самое страшное — сказали бы самцы зеленых черепах, если бы умели говорить. Глобальное потепление угрожает самому существованию этих существ.

Дело в том, что пол зеленых черепах (Chelonia mydas) определяется температурой, при которой протекает период инкубации яиц. Тепло — из яиц появляются самки, холодно — самцы. Интересный биологический механизм, но, как оказалось, очень уязвимый перед такими процессами, как глобальное потепление.

"Сейчас половое распределение зеленых черепах выглядит более-менее равномерно — самок всего на два процента больше, чем самцов. Но по мере усиления климатических изменений, мы увидим, как самцов будет становиться все меньше, и в конечном итоге их станет так мало, что вид окажется на грани вымирания", — говорит сотрудник Эксетерского университета, Ана Патрисио.

Обратившие внимание на проблему ученые, группу которых возглавила Патрисио, говорят, что черепахи кое как смогут справляться с последствиями глобального потепления до конца нынешнего столетия, а затем в популяции станет слишком много самок, что приведет к ее краху.

"Глобальное потепление оставит зеленых черепах без пенисов. Задумайтесь, люди, ведь следующими можете быть вы!", — предупреждают ученые, которые уже практически собрались искусственно охлаждать яйца черепах, чтобы сохранить вид.