В «Сколково» рассказали, что в небе пробок не будет

Фото из открытых источников

Российский разработчик летающих машин рассказал о воздушных коридорах, которые будут выделены для транспорта будущего, и заявил, что в небе не будет пробок. Интервью с гендиректором компании "Бартини" Ильей Ханыковым опубликовало Федеральное агентство новостей.

Ранее, напомним, российский стартап "Бартини" провел демонстрационный полет аэротакси на территории научного городка "Сколково".

Полет завершился неудачей (летающий аппарат рухнул в сугроб), но был все же зафиксирован международной системой выделения, мониторинга и управления воздушными коридорами Exponent, так что неудачное испытание — это тоже испытание.

"Мы считаем, что у летающих такси не будет полной с технологической точки зрения свободы перемещения в воздушном пространстве — будут воздушные коридоры, рассчитываемые для каждого конкретного полета. То есть, у каждого аэротакси будет своя своеобразная воздушная труба с границами, и мы, соответственно, не увидим ситуацию, когда в одной трубе накопится какое-то количество аппаратов и образуется пробка", — говорит Ханыков.

Интеллектуальные системы, которые будут следить за "полосами движения" для воздушного транспорта, будут соблюдать приоритет — то есть, воздушные коридоры, изначально созданные для движения аэротакси, могут уступаться какому-то более приоритетному транспорту непосредственно в режиме движения.