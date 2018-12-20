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Ученые рассказали, от каких заболеваний защищают детей кошки и собаки

Четверг, 20 Декабря 2018 14:49
Ученые рассказали, от каких заболеваний защищают детей кошки и собаки Фото из открытых источников

Рождение ребёнка в семье ещё не повод избавляться от домашних питомцев. Согласно новым научным данным, нахождение ребёнка первого года жизни в одном помещении с кошками и собаками стимулирует развитие иммунитета к аллергическим реакциям. 

 

Половина опрошенных (общая выборка более 1300 детей, возрастом от семи до девяти лет), из тех, у кого во время первого года жизни в доме не было домашних животных страдали от аллергии. В конце XX века аналогичные исследования опровергли связь развития астмы и аллергии с нахождением дома у новорожденного кошек и собак, а после и вовсе обнаружили прямую взаимосвязь устойчивости к аллергическим реакциям и контакта ребёнка с домашними животными. 

 

Кроме того, удалось установить взаимосвязь между количеством животных в доме и наличием заболеваний. Те дети, которые соседствовали с одни животным страдали от аллергии на шерсть в 38 процентах случаев, те же, у кого дома было от двух до пяти животных не подвергались подобным болезням практически никогда. Авторы данного исследования были первыми, кто учитывал количество животных при проведении исследования. 

 

Шведскими учёными отмечено, что кошек и собак стоит заводить к моменту рождения ребёнка, так как первые годы жизни – важнейшее время для формирования толерантности организма к внешним раздражителям. 

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости аллергия
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