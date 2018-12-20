В желудке змеи обнаружили рептилию неизвестного вида

Неизвестная науке змея, обнаруженная в желудке у другой змеи, обладает уникальным строением, делающим этот вид крайне интересным для изучения. Материал, посвященный находке биологов, опубликовало издание Journal of Herpetology.
Речь идет о змее, которую обнаружили в желудке у кораллового аспида более сорока лет назад — в 1976 году. Обнаружили — и решили отложить до лучших времен.
Теперь, когда ученые вспомнили о старой находке, змею из желудка аспида было решено изучить как следует. Оказалось, что у неизвестной змеи, которую съел хищник, есть некоторые поистине уникальные особенности.
Например — крупные неразделенные пластины, присутствующие на нижней части хвоста, странное покрытие гемипениса (репродуктивный орган самцов змей), и необычно вытянутый череп.
Новый вид получил название Cenaspis aenigma — с латыни это можно перевести как "загадочная обеденная змея".
"Изучая Cenaspis aenigma, мы осознали, что ее особенности в целом не характерны для змей, обитающих в Центральной Америке, где был пойман съевший ее коралловый аспид", — рассказывает сотрудник Техасского университета в Арлингтоне, Джонотан Кэмпбелл, отмечая, что у странной змеи удивительным образом присутствуют взаимоисключающие признаки змей, питающихся разными существами. В общем, в дикой природе, как видим, полно самых разных нерешенных загадок.
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