В Китае обнаружен древнейший на Земле цветок

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Цветковые (покрытосеменные) растения появились примерно на пятьдесят миллионов лет раньше, чем считали ученые до сих пор. По данным издания eLife, это открытие было сделано благодаря обнаруженной на территории Китая окаменелости, которая сохранила следы цветка возрастом сто семьдесят четыре миллиона лет.

Самым древним остаткам покрытосеменных, которыми ученые располагали ранее, около ста тридцати миллионов лет. Их анализ давно натолкнул исследователей на то, что цветковые появились еще раньше, но палеонтологических находок, которые могли бы подтвердить это, не было.

Но теперь, когда в районе Нанкина были найдены каменные плиты с отпечатками древних цветков, все встало на свои места — как и предполагалось, покрытосеменные были распространены уже сто семьдесят — сто восемьдесят миллионов лет назад.

"Мы обнаружили тридцать четыре каменные плиты с огромным количеством остатков древних цветковых. Обилие материала даже позволило произвести макросъемку под разными углами, которая открыла нам удивительные детали анатомии древних растений", — рассказывает Цян Фу, профессор Нанкинского института геологии и палеонтологии, ведущий автор исследования.

Профессор Фу поведал, в частности, о древнем виде Nanjinganthus dendrostyla, который существовал 174 млн лет назад и уже обладал практически всеми ключевыми признаками покрытосеменных.