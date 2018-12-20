В NASA официально доказали космическое происхождение жизни на Земле

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Сложные органические соединения, из которых состоит живая материя, могли сформироваться в космосе, прежде чем попасть на Землю и образовать жизнь. Ученые NASA, как сообщает информационный портал "НьюИнформ", доказали это при помощи эксперимента по получению "кирпичиков жизни", осуществленного в условиях, приближенных к космическим.

"Молекулы органических веществ, без которых жизнь в привычном нам виде была бы невозможной, могут иметь космическое происхождение. То есть, прежде чем укорениться на Земле, "кирпичики жизни" существовали в космосе", — рассказывают сотрудники Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки.

Для того, чтобы создать космические условия в лаборатории, ученые поместили смесь воды и метанола в вакуумную камеру и охладили ее до минус двухсот шестидесяти градусов Цельсия. Лед, который в итоге образовался, подвергался жесткому ультрафиолетовому излучению — так ученые пытались повторить условия, характерные для существующих в межзвездном пространстве облаков газа.

В итоге в камере появились сложные сахара, а также другие углеводы, из которых, в частности, состоит ДНК. Ученые говорят, что результаты эксперимента прямо указывают на возможность космического происхождения жизни, однако о прекращении подобных опытов говорить пока рано — эксперименты позволяют проникнуть в самые глубинные тайны происхождения жизни.