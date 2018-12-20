Американский робот-таракан научился ползать по стенам и потолку

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Новая модификация созданного американскими учеными робота-таракана HAMR умеет ползать по стенам и даже по потолку. Робот, как сообщает тематическое издание Science Robotics, приобрел новые способности благодаря электроадгезии.

Миниатюрные роботы, способные проникать в места, недоступные человеку — это одна из самых активно развиваемых областей робототехники. Подобные устройства пользуются значительным спросом, поэтому разрабатываются сразу несколькими крупными компаниями, однако все существующие проекты находятся пока что на стадии прототипов.

"При создании микророботов перед нами возникает целый набор сложностей. Такие устройства должны быть маленькими, но, при этом, у них должны быть емкие источники энергии, мощные актуаторы, продвинутые системы передачи данных, и так далее. Само-собой, что роботы, имитирующие насекомых, должны уметь передвигаться не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальном мире, где их поджидают самые разнообразные препятствия", — говорит Роберт Вуд из Гарвардского университета, который в течение нескольких лет работает над новыми модификациями перспективной машины HAMR.

Робота-таракана HAMR уже научили прыгать, ходить по воде, взбираться на сложные поверхности, а теперь он освоил перемещение по вертикальным стенам и потолкам, то есть, приблизился к настоящему таракану. Смотрите ниже видео с крохотным роботом, ползающим по потолку.