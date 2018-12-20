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Учёные назвали загадочную причину изменений климата

Четверг, 20 Декабря 2018 11:28
Учёные назвали загадочную причину изменений климата Фото из открытых источников

Крупные частицы пыли из пустыни Сахара, загадочным образом оказавшиеся в Карибском море, могут иметь отношение к глобальному потеплению, в эпоху которого мы живем. Британские ученые, заинтересовавшиеся странным феноменом, поделились своими мыслями в статье, опубликованной на Phys.org.

 

Частицы пыли, принесенные из пустыни на тысячи километров — это, в общем-то, нормально. Но в случае с частицами, которые обнаружились в Карибском море, есть одно большое "но" — их размер. Эти частицы в пятьдесят раз крупнее, чем те, которые могут переноситься на значительные расстояния с глобальными ветрами.

 

"Мы проанализировали материал, собранный при помощи специальных морских уловителей, и обнаружили слишком крупные для переноса ветром частицы. Считается, что максимальный размер частиц, способных переноситься с воздушными потоками — 0.01 или, максимум, 0.02 миллиметра, а мы нашли немало 0.45-миллиметровых частиц", — говорят сотрудники Университета Рединга.

 

В атмосфере, по словам исследователей, существует какой-то неизведанный глобальный процесс (или целое сочетание процессов), который позволяет крупным частицам переносится между континентами.

 

Этот факт может оказывать значительное влияние на формирование облаков и погоду в целом, то есть, британским ученым, возможно, удалось найти новый фактор, объясняющий ускорение глобального потепления.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости изменение климата
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