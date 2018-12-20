Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей

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Детоубийство, иногда демонстрируемое многими животными, является одним из самых жестоких проявлений дикой природы, а причины этого феномена до сих пор изучены крайне недостаточно. Ученые из Гарвардского университета (США) попытались разобраться в вопросе, для чего провели серию экспериментов с лабораторными мышами.

"Крик ребенка является мощнейшим сигналом для родителей — он заставляет их бросить все дела и позаботиться о своем потомстве. Но иногда этот же сигнал провоцирует мощную агрессию, направленную на детеныша. Мы захотели разобраться, в чем конкретно заключаются биологические корни детоубийства, но пришли к выводу, что проблема является еще более комплексной, чем предполагалось", — говорит профессор Кэтрин Дюлак, автор исследования.

Ученые изучают детоубийства среди животных с семидесятых годов прошлого столетия — первой на явление обратила Сара Хрди, наблюдавшая за обитающими в Индии приматами. Хрди считала, что самцы, убивающие детенышей, тем самым избавляются от потомства конкурирующих самцов, чтобы "расчистить дорогу" для своих детей. Но в реальности все несколько сложнее.

"Исследования с участием грызунов показали, что в деле замешан вомероназальный орган — часть системы обоняния, которую млекопитающие используют для анализа феромонов. Если заблокировать вомероназальный орган у самцов мышей, то они перестают проявлять агрессию к детенышам, и начинают выполнять широкий спектр родительских функций", — рассказывает Дюлак.