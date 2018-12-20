Учёные: Лунная пыль смертельно ядовита для человека

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Минералы, из которых состоит лунная пыль, очень токсичны и даже могут спровоцировать рак. К таким выводам пришли ученые, исследовавшие образцы лунного вещества, в свое время доставленные на Землю американскими астронавтами.

В общем, если вы собирались провести новогодние каникулы на Луне, то лучше не стоит — мало ли, надышитесь еще этой ядовитой пылью, а потом умрете, корчась в муках.

А если серьезно, то ядовитость лунной пыли ставит под сомнение программы по колонизации естественного спутника нашей планеты, активно прорабатываемые компетентными экспертами уже сейчас.

"Рано или поздно у человечества появятся технологии, которые позволят создавать комфортные для жизни базы ну Луне. И вот тогда-то и люди и столкнутся с таким осложняющим всю затею фактором, как ядовитая лунная пыль. Придется, видимо, колонизировать Марс, а не Луну", — пишет научное издание New Scientist.

Эксперименты на клеточных культурах, образованных из клеток мышей и людей, показали, что лунная пыль провоцирует их массовую гибель. А в тех клетках, которые все-таки выживают, накапливаются опасные мутации, которые могут стать причиной онкологических болезней.

"Пока что ядовитая лунная пыль нам не угрожает, но в будущем, когда полеты на Луну станут массовым явлением, и пыль неизбежно будет забиваться в мелкие детали скафандров, людям предстоит решать в том числе и эту комплексную проблему", — говорят ученые.