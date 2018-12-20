Экипаж "Союза МС-09" успешно вернулся на Землю

Космонавты вернулись на том самом корабле, в бытовом отсеке которого в августе нашли просверленное отверстие.
Спускаемый аппарат с экипажем МКС успешно приземлился недалеко от казахстанского города Жезказган, сообщает Лайф. После миссии на станции на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серина Ауньон и Александр Герст.
В 4:40 мск корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС. В 7:38 корабль разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат, в котором находится экипаж, и приборно-агрегатный. В 7:40 начался вход в плотные слои атмосферы.
Экипаж доставил на Землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.
ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 грудня 2018 р.
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TOUCHDOWN! Welcome home, Sergey, @Astro_Alex and @AstroSerena! pic.twitter.com/HUXbsjFx3o
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