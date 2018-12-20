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Экипаж "Союза МС-09" успешно вернулся на Землю

Четверг, 20 Декабря 2018 08:40
Экипаж &quot;Союза МС-09&quot; успешно вернулся на Землю Фото из открытых источников

Космонавты вернулись на том самом корабле, в бытовом отсеке которого в августе нашли просверленное отверстие.

 

Спускаемый аппарат с экипажем МКС успешно приземлился недалеко от казахстанского города Жезказган, сообщает Лайф. После миссии на станции на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серина Ауньон и Александр Герст.

 

В 4:40 мск корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС. В 7:38 корабль разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат, в котором находится экипаж, и приборно-агрегатный. В 7:40 начался вход в плотные слои атмосферы.

 

Экипаж доставил на Землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги космонавт
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