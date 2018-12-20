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Метод визуализации генетической мутации изобрели учёные

Четверг, 20 Декабря 2018 08:16
Метод визуализации генетической мутации изобрели учёные Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали перспективный метод визуализации вариации числа генов. Технологии, позволяющей заметить этот тип генетического полиморфизма даже в одной отдельно взятой клетке, посвящен материал, появившийся на страницах издания PLoS Biology.

 

"Наследственные заболевания появляются в результате мутаций ДНК. Но этот же фактор провоцирует и течение эволюции, так что речь идет об очень комплексном процессе, который сложно заметить, пока он не затронет большое количество клеток. Преимущество нашего метода кроется в возможности обнаружения мутаций даже в одной клетке", — рассказывает биолог Дэвид Грешам из Нью-Йоркского университета, ведущий автор разработки.

 

Вариация количества копий генов — генетический полиморфизм, в результате которого у отдельных копий генетических последовательностей образуется разное число копий. Разница объясняется, например, хромосомными перестройками.

 

Ученые провели серию опытов с дрожжами Saccharomyces cerevisiae, геном которых хорошо изучен. Добавив в ДНК дрожжей особый флуоресцентный ген, генетики наблюдали за грибковыми организмами, поместив их в стрессовые условия.

 

"Нас интересовали мутации в локусе GAP1. В процессе опытов их возникали тысячи, но на популяцию распространилась лишь малая часть. По итогам экспериментов мы смогли получить эффективный метод визуализации, действующий даже для одной клетки", — заключает Грешам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости генетика
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