Метод визуализации генетической мутации изобрели учёные

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Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали перспективный метод визуализации вариации числа генов. Технологии, позволяющей заметить этот тип генетического полиморфизма даже в одной отдельно взятой клетке, посвящен материал, появившийся на страницах издания PLoS Biology.

"Наследственные заболевания появляются в результате мутаций ДНК. Но этот же фактор провоцирует и течение эволюции, так что речь идет об очень комплексном процессе, который сложно заметить, пока он не затронет большое количество клеток. Преимущество нашего метода кроется в возможности обнаружения мутаций даже в одной клетке", — рассказывает биолог Дэвид Грешам из Нью-Йоркского университета, ведущий автор разработки.

Вариация количества копий генов — генетический полиморфизм, в результате которого у отдельных копий генетических последовательностей образуется разное число копий. Разница объясняется, например, хромосомными перестройками.

Ученые провели серию опытов с дрожжами Saccharomyces cerevisiae, геном которых хорошо изучен. Добавив в ДНК дрожжей особый флуоресцентный ген, генетики наблюдали за грибковыми организмами, поместив их в стрессовые условия.

"Нас интересовали мутации в локусе GAP1. В процессе опытов их возникали тысячи, но на популяцию распространилась лишь малая часть. По итогам экспериментов мы смогли получить эффективный метод визуализации, действующий даже для одной клетки", — заключает Грешам.