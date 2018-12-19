Эксперты рассказали, как правильно фотографироваться

Новое исследование выявило простой трюк, позволяющий получить больше симпатий в социальных сетях.
Речь идет о фото. В основном люди выкладывают в соцсетях те фото, на которых они выглядят лучше. На что только они не идут, чтобы привлечь к своим фото внимание и комментарии.
К счастью, новое исследование австралийских ученых показало, что есть более простой способ, который может привести к значительному увеличению количества лайков. Оказывается, все дело в повороте головы влево или вправо при съемке селфи.
Исследование ученых из Университета Ла Троб в Бандора опубликовано в научном журнале Laterality. Ученые определили 20 топовых аккаунтов Instagram. В каждом было выбрано 10 фото, на которых владелец учетной записи был сфотографирован со стороны левой щеки и 10 фото, на которых он был запечатлен правой щекой вперед.
Общее количество фото составило 400 штук. Эти фото в совокупности получили более миллиарда лайков и 14 миллионов комментариев. Статистический анализ показал, что фото с левой стороны щеки получили более чем на 10% больше лайков, чем фото со стороны правой щеки.
Интересно, что большинство людей, интуитивно фотографируется именно таким образом, когда делают селфи для соцсетей. По данным другого исследования, в котором ученые проанализировали 2000 селфи для Instagram на предмет любимой позы, оказалось, что 41% людей фотографируются со стороны левой щеки.
32% отдавали предпочтение противоположному варианту. Так почему мы предпочитаем фотографироваться именно таким образом? Дело, скорее всего, заключается в том, как наш мозг обрабатывает эмоции. В то время как оба полушария участвуют в обработке эмоций, часто более активное участие принимает в этом правая часть мозга.
Левая сторона лица, чьи мышцы находятся под контролем правого полушария мозга, эмоционально более выразительна. Поэтому именно она соберет больше лайков и внимания. Так что в следующий раз, когда соберетесь делать селфи, учтите данную особенность.
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